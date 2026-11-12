亚洲石油买家转向非洲和巴西——OilPrice

亚洲石油买家越来越多地选择来自非洲和巴西的油种，因为在从波斯湾运输成本高企的背景下，这些油种的价格变得更具吸引力。OilPrice报道称，消息援引路透社。

在西非采购

路透社消息人士称，中国石化和韩国SK Energy是西非石油的买家之一。两名交易员表示，中国石化的贸易部门联合石化以较dated Brent报价每桶约低22美元的折扣，购买了两船刚果Djeno原油。

SK Energy已暂定租用一艘苏伊士型油轮，于12月将石油从加蓬运往韩国蔚山。Energy Aspects分析师评估称，安哥拉石油对中国买家也变得更具吸引力，而ESPO油种的溢价正在上涨。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

运费下降

年初，从南美和非洲运输货物的费率处于创纪录高位，但随后下降。Energy Aspects分析师指出，大型油轮远距离运输的运费降低，提升了从苏伊士运河以西地区供应的油种的吸引力。

Vortexa数据显示，10月市场异常紧张后，船舶可用性有所改善。自9月初以来，东亚地区已装载的VLCC和苏伊士型油轮数量增加约15%，这可能增加卸货后可用船舶的数量。VLCC费率较10月高点下降50%，苏伊士型和阿芙拉型油轮费率也大幅下降。

与此同时，从波斯湾向亚洲运输石油的成本仍然高昂：10月，该航线超级油轮的日租金达到140万美元，随后开始下降。

关注我们在