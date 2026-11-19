亚洲开发银行计划为土耳其高能耗工业部门的脱碳以及可再生能源发展提供融资。该行驻土耳其主任Keiju Mitsuhashi在安塔利亚举行的COP31气候大会期间表示，阿纳多卢通讯社报道。

重工业优先

Mitsuhashi表示，工业脱碳和提高发电能力是该国绿色转型的关键方向。他指出，土耳其拥有庞大的制造业部门，涵盖钢铁和铝工业以及化肥生产。他说，减少这些行业的排放需要融资。

亚洲开发银行与欧洲复兴开发银行和世界银行共同参与土耳其工业脱碳投资平台。Mitsuhashi表示，该平台为绿色转型和应对气候变化作出了重要贡献。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

支持企业

他称，获得资本是发展中国家应对气候变化面临的主要挑战之一。该行正在为公共和私营部门调动支持机制，将资源投向中小企业以及全国各地的其他工业参与者。

Mitsuhashi还指出，COP31在土耳其举办为国际外交与气候领域合作创造了机会。他表示，应对气候变化需要与邻国建立强有力的互动机制。亚洲开发银行已准备好向土耳其合作伙伴提供在亚洲形成的技术经验和合作网络。

关注我们在