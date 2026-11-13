在美国，B-21“突袭者”战略轰炸机首次在从加利福尼亚州爱德华兹空军基地起飞的测试飞行中投放了一枚常规弹药。美国空军和诺斯罗普·格鲁曼公司宣布启动武器测试，The War Zone报道。

首次武器测试

美国空军表示，该测试证实了B-21的打击能力，同时验证了飞机的数字模型及其开放系统架构的成熟度。该部门称，这也将有助于更快地将新型武器整合到这款轰炸机上。

所使用弹药的类型未被披露。B-21正在被研制为可使用常规和核武器。其未来武器库的关键组成部分之一预计将是仍在研发中的AGM-181A“远程防区外”核巡航导弹。

美国空军解释称，在飞行前，测试团队在B-21数字孪生环境中进行了数千小时的虚拟建模。这使得他们能够提前预测并完善弹药的飞行轨迹。

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为2027年服役做准备

目前已知有两架预生产型B-21正在作为计划中的六架测试飞机编组的一部分执行飞行任务。“突袭者”的首次飞行于2023年进行，过去一年中测试计划不断扩大。其中，对空中加油能力进行了测试。

美国空军计划采购至少100架此类轰炸机，并计划于明年公布新的目标机队规模。首批投入使用的B-21预计将于2027年抵达南达科他州的埃尔斯沃思空军基地。

美国空军参谋长肯·维尔斯巴赫上将表示，武器测试证实了该项目的进展。诺斯罗普·格鲁曼公司还报告称，结构耐久性测试提前完成。

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