在美国，布法罗比尔队以26比9击败迈阿密海豚队，将连胜纪录扩大到六场。布法罗四分卫乔什·艾伦传球推进304码并送出1次达阵传球，詹姆斯·库克则冲球推进89码，也完成1次达阵。此次获胜后，比尔队战绩为9胜1负，正准备于周四主场迎战堪萨斯城酋长队。

马霍姆斯带领堪萨斯城取得第三场胜利

在与布法罗直接交锋前，堪萨斯城酋长队以34比7大胜亚利桑那红雀队。帕特里克·马霍姆斯39次传球27次成功，传球推进324码并送出3次达阵传球。埃米特·约翰逊另有105码冲球推进和1次达阵。这是酋长队连续第三场胜利，其战绩为8胜2负。

艾伦表示，球队应从这场比赛中吸取教训并将其抛在脑后。马霍姆斯指出，酋长队在下周的重要比赛前仍在不断进步，《日本时报》报道。

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底特律和芝加哥的连胜纪录

底特律雄狮队以31比21击败坦帕湾海盗队。贾里德·高夫传球推进279码并送出2次达阵传球，而贾米尔·吉布斯冲球推进98码并完成2次达阵。底特律取得六连胜。

芝加哥熊队以21比13战胜新奥尔良圣徒队。凯莱布·威廉姆斯传球推进181码并送出2次达阵传球。芝加哥的连胜场次达到五场，球队在周四与雄狮队比赛前以8胜2负的战绩追平对手。

本轮其他赛果

丹佛野马队以38比24击败拉斯维加斯突袭者队，乔纳·科尔曼冲球推进111码并完成3次达阵。纽约巨人队以23比18战胜杰克逊维尔美洲虎队，达拉斯牛仔队以51比30大胜田纳西泰坦队，费城老鹰队则以19比16击败匹兹堡钢人队，终结了七连败。卡罗莱纳黑豹队凭借瑞安·菲茨杰拉德在比赛结束前1分44秒踢进的37码任意球，以35比33战胜巴尔的摩乌鸦队。

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