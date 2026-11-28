在美国，伯克希尔·哈撒韦公司荣誉董事长沃伦·巴菲特表示，他计划向四个家族慈善基金会捐赠价值约54.7亿美元的公司股票。为此，他将把6,150股A类股转换为922.5万股B类股，《财富》杂志报道。

在11月16日发布的年度感恩节信函中，巴菲特表示，他持有的全部伯克希尔·哈撒韦股票都将转入这四个基金会，且它们的拨款规模应逐年增加。这是他在2026年第二次向这些机构进行数十亿美元的转让：7月，他向它们转让了价值近60亿美元的伯克希尔·哈撒韦股票。

2034年前完成转让

巴菲特表示，他剩余的股票应在2034年12月31日前转入这些基金会。四个基金会中有三个由他的子女领导：73岁的苏茜·巴菲特、71岁的霍华德·巴菲特和68岁的彼得·巴菲特。第四个基金会——Susan Thompson Buffett Foundation——以这位商人已故的第一任妻子命名。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

巴菲特在2025年的信中解释加快捐赠的原因时称，他的子女已经达到高于通常退休年龄的年纪。他表示，希望提高他们在由其指定的继任受托人接替之前，能够处置几乎全部遗产的可能性。

捐赠而非遗产

巴菲特长期以来认为，过多的财富可能会伤害继承人。据《福布斯》报道，截至11月26日，他的财富估计约为1,590亿美元，主要为伯克希尔·哈撒韦股票。他累计已捐赠超过720亿美元，其中包括在二十年间向盖茨基金会捐赠的约480亿美元。

2026年7月，巴菲特自2006年以来首次未将盖茨基金会纳入其夏季股票转让。在信中，他指出其子女数十年来一直支持慈善事业，并称他完全信任他们的能力以及对这项工作的投入。

关注我们在