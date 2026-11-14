拜登指责内塔尼亚胡作出空头承诺——《耶路撒冷邮报》

美国前总统乔·拜登在回忆录中指责以色列总理本雅明·内塔尼亚胡无视美国减少加沙平民伤亡的呼吁、作出空头承诺，并优先考虑自身政治利益。据《耶路撒冷邮报》报道，CNN于周五公布了拜登书中的节选。

有关加沙战争的指责

拜登在回忆录《Promise Me, America》中写道，自战争开始以来，他一直敦促以色列采取预防措施，减少平民的痛苦。他表示，内塔尼亚胡承认，巴勒斯坦死亡人数的增加正在损害以色列的形象以及美国对这场战争的支持，但以色列方面的行动并未改变。

拜登还质疑这位以色列总理的可靠性。他称，内塔尼亚胡作出了他既没有能力、也无意履行的承诺。这位前总统写道，内塔尼亚胡无法像政治家一样行事，无法顾及以色列的长期利益而非仅仅短期政治需求，这令他感到沮丧。

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所述分歧

拜登的叙述补充了其政府前官员在回忆录中对战争期间与内塔尼亚胡紧张关系的描述。负责领导人质谈判的布雷特·麦格克在其著作《Brink》中提到，2024年4月以色列在加沙发动袭击后，拜登与内塔尼亚胡发生了对峙。当时，人道主义组织“世界中央厨房”的七名工作人员遇难。

麦格克还描述了围绕2024年7月在德黑兰杀害哈马斯政治领导人伊斯梅尔·哈尼亚的分歧。按照他的说法，内塔尼亚胡认为此举可能加强以色列的地位，而拜登则担心这会给释放人质的谈判带来风险。同时，麦格克将谈判陷入僵局的主要责任归咎于哈马斯。

卡玛拉·哈里斯的国家安全顾问菲尔·戈登表示，内塔尼亚胡于2024年7月提出了额外要求，使协议推迟了约六个月。与此同时，戈登强调，无法确切判定以色列总理若表现出更大灵活性，是否会在那个夏天达成协议。拜登这部480页回忆录计划于11月17日出版。

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