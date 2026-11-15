11月15日，巴林因潜在威胁发布了两次警报——这是自9月以来首次发布此类警告。此事发生在伊朗声称袭击该国一处美国军事基地的背景下。巴林内政部呼吁公民和居民保持冷静，并前往最近的安全地点。

伊朗关于无人机的声明

据Channel NewsAsia报道，伊朗伊斯兰革命卫队表示，为回应美国的行动——伊朗称其为敌对行动——其袭击了巴林的一处美国军事基地。伊朗国营电视台Press TV报道称，伊斯兰革命卫队据称向巴林阿尔里法直升机基地的一座美国防空雷达发射了六架无人机。

美国和巴林当局没有立即证实有关此次袭击的报道。巴林是美国海军第五舰队的驻地。

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此前的声明与军事行动

两天前，伊斯兰革命卫队也曾声称袭击了巴林的一座美国预警雷达。美国军方否认了这一说法，并表示其拦截了两架伊朗无人机，未造成损失。

旨在结束美国与伊朗之间战争的外交努力迄今尚未取得成果。据路透社报道，美国总统唐纳德·特朗普曾表示，若德黑兰或伊朗支持的也门胡塞武装不再进行新的挑衅，他可能不会袭击伊朗，但打算维持美国的海上封锁。

与此同时，由沙特阿拉伯领导的联盟表示，其拦截了两枚胡塞武装向沙特首都利雅得发射的弹道导弹，以及三架在该王国东部省的无人机。

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