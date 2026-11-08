在伊拉克总理阿里·扎伊迪访问巴林王国后，巴林决定将其大使派回巴格达。巴林外交大臣阿卜杜拉蒂夫·本·拉希德·扎亚尼在与伊拉克外交部长福阿德·侯赛因通电话时宣布了这一决定，《国家报》报道。

恢复外交接触

扎亚尼高度评价了阿里·扎伊迪的访问，并表示麦纳麦将恢复其在巴格达的代表。扎亚尼称，这一决定反映出巴林希望加强与伊拉克的关系，并扩大双方合作机会的意愿。

福阿德·侯赛因则确认，伊拉克有意在各个领域发展与巴林的双边关系。两国外长还讨论了地区局势，并强调继续协调与磋商的重要性。

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伊拉克总理访问

巴林驻伊拉克大使哈立德·曼苏尔于4月在地区紧张局势加剧的背景下离开巴格达。当时，麦纳麦召见伊拉克临时代办，以抗议由伊朗支持的组织实施的无人机袭击。这些组织称，袭击目标是巴林境内的美国军事基地。

阿里·扎伊迪上周对麦纳麦的访问被称为具有历史意义：这是自2003年以来伊拉克领导人首次访问巴林。伊拉克总理表示，他此次到访是为了重振两国间的历史关系，并称正致力于加强经济和政治联系。访问期间，他会见了巴林王储兼首相萨勒曼·本·哈马德以及哈马德国王，并邀请哈马德国王访问伊拉克。

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