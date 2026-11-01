巴林在麦纳麦对话会闭幕会议上提议建立一个向伊朗开放的地区安全体系，条件是尊重国家主权、航行自由，并放弃威胁或使用武力。与此同时，阿联酋表示希望外交取得突破，以帮助避免美国与伊朗之间爆发新的军事对抗。

据Asharq Al-Awsat报道，巴林外交大臣阿卜杜拉蒂夫·本·拉希德·扎亚尼表示，波斯湾的安全应由该地区国家自身通过建立在尊重主权和不干涉内政基础上的伙伴关系来塑造。他说，拟议的体系应相互关联，并由所有同意这些规则的邻国共同参与。

扎亚尼指出，对伊朗的大门仍然敞开，对其他国家也是如此，但参与该体系意味着遵守规则并采取具体行动，而不仅仅是表达意愿。

霍尔木兹海峡局势

巴林外交部长表示，自霍尔木兹海峡危机开始以来，约有1,600艘船只被扣留，超过2.3万名海员无法自由行动。他将航运中断与能源市场、国际贸易以及食品和药品供应面临的风险联系起来。

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该部长表示，航行限制可能威胁到多达4,500万人的粮食安全，主要是在全球南方国家。他强调，没有任何国家有权将通过国际海峡的权利取决于自身许可，或将其用作政治和经济施压工具。

扎亚尼还提到联合国安理会第2817号决议，该决议由巴林代表海湾阿拉伯国家合作委员会成员国和约旦提交，并且据他所说得到136个国家的支持。他呼吁建立保护海上和空中航行的集体机制，并制定原则，禁止将水道和海底电缆作为施压或威胁手段。

阿联酋称已为最坏情景做好准备

阿联酋总统外交顾问安瓦尔·加尔加什表示，阿布扎比希望华盛顿与德黑兰之间为缓和局势所作的外交努力能够成功。同时，他指出，该国已为最坏的发展做好准备。

加尔加什强调，新一轮战争不符合该地区的利益。他呼吁加强地区伙伴关系和经济一体化，尊重国家主权，并停止他所说的破坏安全与稳定的组织活动。

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