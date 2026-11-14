首届Eurovision Asia总决赛——这一国际歌唱比赛的亚洲版本——将于周六在泰国曼谷举行。泰国、马来西亚、菲律宾、越南、柬埔寨、老挝、韩国、蒙古、孟加拉国、尼泊尔和不丹的代表将参加这场首秀。决赛计划于当地时间20:30开始。

据BBC News报道，欧洲广播联盟将在Eurovision迎来70周年之际于亚洲推出这项赛事。此类项目的构想已讨论约20年，但此前从未付诸实施。

按照Eurovision模式投票

冠军将通过与欧洲Eurovision类似的制度产生：结果将由观众投票占50%、11个参赛国家的国家评审团评分占50%构成。此外还设有“世界其他地区”类别。注册后，每人将有八票，但不能支持本国代表，并且必须将选票投给至少三名其他参赛者。

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观众和评审团投票结果将转换为积分：每个国家最受欢迎的歌曲将获得12分，排名最后的歌曲将获得零分。

决赛前的困难

决赛前三周，赛事预算意外削减了100万美元，即76万英镑。因此，许多熟悉Eurovision舞台制作的技术专家未被带到泰国；此外，还有数名员工被解雇。赛事粉丝批评了排练视频中的音响和灯光。

参赛者包括24岁的不丹代表图克滕·年德拉，他演唱歌曲Lhayi Semo（“天使”）；对他而言，前往曼谷是首次出国，也是首次乘坐飞机。马来西亚将由艾娜·阿卜杜勒演唱Bluest Sky参赛，菲律宾则由19岁的卡梅尔·科拉多演唱Sobra-Sobra参赛。

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