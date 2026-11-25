孟加拉国批准将成衣业工人的最低月工资提高36%，从12,500塔卡增至17,000塔卡，约合139美元。该决定于11月25日作出，此前经历了数周抗议，期间工人要求大幅提高薪酬。Channel NewsAsia对此进行了报道。

工资委员会的决定

政府任命的工资委员会在工人和雇主代表进行了近12小时谈判后，于凌晨约2时批准了新的工资结构。这个由六人组成的委员会以四票对两票通过了17,000塔卡的最低工资标准。两名代表支持工人提出的将最低工资定为18,000塔卡的要求。

新制度设有四个工资类别：第四类工人每月将获得17,000塔卡，第一类工人则获得21,500塔卡。与2023年确定的标准相比，第四类的最低工资将增加4,500塔卡。

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抗议与生产损失

工人最初要求最低工资为32,000塔卡，但在谈判期间将要求降至18,000塔卡。工厂业主起初提出15,000塔卡，随后将报价提高至17,000塔卡。

抗议导致工厂停工、道路封锁，并造成该行业生产中断，该行业雇佣了超过400万人。孟加拉国服装制造商和出口商协会称，11月24日有397家工厂无法运营，另有84家依据劳动法中“无工作，无工资”的规定关闭。

该协会还估计，317家工厂在18天的中断期间生产损失约为4.28亿美元，买家转移至其他国家的订单价值为2.54亿美元。新的工资结构将于12月1日生效，工人预计将从1月起获得提高后的工资。

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