由于现行条约将于12月12日到期，孟加拉国已向印度提出启动新的恒河水资源分配协议谈判。达卡担心，若无法达成协议，淡水短缺可能加剧，并危及数千万人的生计，Dawn报道。

该协议于1996年签署，期限为30年，规定了印度法拉卡大坝附近旱季的水资源分配。该大坝位于孟加拉国上游20公里处。文件未规定自动续约。

新协议谈判

孟加拉国总理顾问兼水资源分配技术委员会主席拉希德·阿尔·马哈茂德·蒂图米尔表示，新安排必须建立在“互利和尊重”的基础上。孟加拉国称，印度尚未回应其就新协议举行谈判的请求。

印度外交部表示，与河流有关的问题属于两国联合河流委员会的职权范围。该委员会最近一次技术会谈于5月举行，而最近一次获官方确认的部长级会议是在2022年举行，此前中断了12年。

印度和孟加拉国拥有54条跨境河流，围绕水资源分配的争端已持续数十年。关于提斯塔河水资源的拟议协议自2011年以来也一直处于搁置状态。

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缺水与农业

孟加拉国联合河流委员会前成员马利克·菲达·A·汗表示，印度在河流上游修建了额外的水坝。他认为，新协议应考虑气候变化以及整个恒河流域。

在干旱的巴林德地区，当地居民称恒河水流正在减少；这条河在孟加拉国被称为帕德玛河。72岁的祭司比卡什·索伦说，一年中近三个月，河流几乎看不出水流。水量减少还导致鱼获下降，并损害了水稻和小麦作物。

环保组织Riverine People代表谢赫·罗孔警告称，过去没有水资源协议的时期曾造成严重后果：至少三条河流几乎干涸。其中，缺水影响了戈赖河，这条河向孙德尔本斯红树林输送淡水。

据国家通讯社BSS报道，“恒河—科巴达克”项目内的灌溉面积已从规划的955平方公里缩减至550平方公里。5月，孟加拉国当局批准了一项耗资28亿美元、在帕德玛河上建设水坝的项目，旨在缓解缺水问题，并包括一座装机容量113兆瓦的水电站。

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