孟加拉国向沙特阿拉伯当局索要有关两名本国公民——一名男子和一名女子——在麦加地区被处决的详细信息。据《印度教徒报》报道，两人于10月14日因在麦加一座清真寺内实施“猥亵行为”被定罪后遭处决。

孟加拉国领事馆的请求

10月19日，孟加拉国驻吉达总领事馆向沙特外交部驻麦加代表机构发送了一封外交信函。信中要求回答六个问题，包括说明所受指控、涉嫌违法行为的情节和时间、被拘留日期，并提供经认证的法院判决书副本。

孟加拉国驻吉达总领事当天还在与沙特外交部门一名高级官员会晤时提出了这一问题。

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有关判决和安葬的信息

达卡还要求澄清死刑以何种方式执行、被处决者的遗体在哪里，以及是否计划将遗体送回孟加拉国，还是他们已被安葬在沙特阿拉伯。有关部门还询问，两人在调查和审判期间是否有法律代理人，以及是否寻求过法律援助。

据孟加拉国报纸Prothom Alo报道，该国外交机构没有掌握有关处决前程序的详细信息。沙特方面9月提供的一份囚犯名单中列有通奸和与信息技术有关的违法行为指控，但未注明判决。孟加拉国希望查明这些信息与沙特阿拉伯内政部公开说明之间的差异。

孟加拉国还要求提供另外20名公民的信息，他们的姓名出现在沙特的已定罪囚犯名单上，但未注明所判处的处罚。据Prothom Alo报道，沙特方面尚未回复最新的外交请求。

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