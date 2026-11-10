英国年轻人正受到招聘放缓的最大冲击，因为在经济不确定性背景下，雇主正避免招募新员工。英格兰银行主管货币政策的副行长克莱尔·隆巴德利在接受《卫报》采访时表示。

她表示，中东冲突导致能源价格上涨，并恶化了经济预期，这推动青年失业率上升。隆巴德利将这种情况称为“低速运转的经济”：招聘速度显著下降，但并未观察到裁员大幅增加。

雇主推迟招聘

这位央行代表解释说，企业正努力保留现有员工，但在等待更大确定性的同时冻结新员工招聘。她指出，首先受到影响的是刚进入劳动力市场的人。

她说，职位空缺减少最明显的是酒店餐饮和零售行业，年轻人经常在这些行业获得第一份工作经验。接受英格兰银行调查的雇主也认为，招聘年轻员工比以往风险更高。

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失业率与利率

英国失业率今年升至4.7%，青年失业率上升更快，并达到自2015年以来、除COVID-19疫情期间外的最高水平。未接受教育、未就业且未接受职业培训的年轻人数量接近100万。

隆巴德利属于英格兰银行货币政策委员会的多数派，该多数派支持将基准利率从3.75%上调至4%。她没有排除最早在12月会议上再次上调0.25个百分点的可能性，并强调该决定将取决于冲突进展、能源价格和新的经济数据。

同时，她警告称，失业率上升不一定会缓解通胀压力：雇主可能留住所需员工，并且只开放那些难以填补的职位空缺。

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