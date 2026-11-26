英格兰银行在金融稳定报告中预测，到2029年底，英国约650万房主将在现有固定利率协议到期后，面临每月房贷还款额平均增加100英镑的情况，BBC News报道。

这项新评估超过英格兰银行7月预测的两倍，当时预计每月还款额平均增加45英镑。短期内，约100万房贷利率低于3%、且必须在明年年底前重新办理贷款的房主，每月还款额可能平均增加200英镑。

固定协议到期后利率更高

对于固定利率房贷，利率在协议到期前不会改变，协议期限通常为两年或五年。此后，借款人会选择新的协议。英国大多数房主和购房者使用的正是此类贷款。

两年期和五年期固定利率房贷的平均利率已达到约三年来的最高水平。根据Moneyfacts服务的数据，周四两年期协议的平均利率为5.99%，五年期协议的平均利率为6%。

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英格兰银行表示，由于能源和其他必需商品及服务的成本上涨，面临更高还款额的家庭可能需要削减非必要支出或动用储蓄。同时，大多数家庭拥有储蓄，而低收入家庭，包括租房者，用于额外支出的余地较小，因为他们将更大比例的收入花在基本必需品上。

预计部分借款人的还款额将降低

11月初，英格兰银行三年多来首次上调基准利率，从3.75%升至4%。该利率影响个人和企业的借贷成本。

与此同时，根据英格兰银行的预测，约35万借款人在未来三年内重新办理房贷时，每月还款额可能会降低。监管机构也未看到逾期房贷数量增加或因债务收回住房的迹象。

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