马尔代夫银行开始退还俄罗斯游客付款——《莫斯科时报》

马尔代夫最大的银行马尔代夫银行（Bank of Maldives）自10月18日起开始退还俄罗斯游客支付的款项。据《莫斯科时报》报道，被延迟或退还的付款估计金额已达到200万美元。

旅行社的呼吁

俄罗斯旅游业联盟向作为侵略国的俄罗斯联邦当局提出请求，要求与马尔代夫当局进行磋商。上周五，该组织还向俄罗斯联邦驻斯里兰卡和马尔代夫大使，以及俄罗斯联邦经济发展部的一名高级官员提出了呼吁。

该联盟表示，部分被拒绝的付款来自充当中介的外国第三方公司。俄罗斯旅游业联盟理事会成员阿尔图尔·穆拉江表示，业内人士需要了解采取这种做法的原因，并确保及时支付酒店服务费用。

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酒店付款问题

俄罗斯旅游业联盟执行董事德米特里·阿鲁秋诺夫表示，旅行社被迫多次支付交易的银行手续费，而酒店住宿费用仍未支付。在数起案例中，来自俄罗斯的游客抵达后不得不再次支付房费，否则面临被驱逐的风险。

据《生意人报》报道，按赴马尔代夫外国游客数量计算，俄罗斯仅次于中国位居第二。1月至10月，共有258,100名俄罗斯游客到访该国，占所有入境人数的14.3%。预订马尔代夫旅游套餐的平均费用约为585,600卢布，即7,000美元。业内代表警告称，若不解决银行问题，俄罗斯旅行社可能重新考虑对马尔代夫作为度假目的地的投资和推广。

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