美国银行维持2027年布伦特原油平均价格为每桶80美元的预测。地缘政治风险以及相对较低的全球原油库存使市场容易受到供应中断的影响，OilPrice报道称。

截至11月23日美国东部时间9时02分，布伦特原油报价下跌2.9%，至每桶89.86美元。美国WTI原油也下跌2.9%，至每桶80.96美元。美国银行预计，2028年布伦特原油平均价格将为每桶70美元，WTI原油价格则将在2027年为74美元、2028年为66美元。

各银行评估存在差异

美国银行称，地缘政治是油价的主要驱动因素，并预测2027年和2028年全球需求均将同比增长每日300万桶。该行还指出，实物基准油种现货布伦特（Dated Brent）较近期原油期货合约存在溢价，并称这是实物市场严重短缺的迹象。

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高盛表示，这一溢价已从10月初约31美元收窄至约1美元。该行分析师还估计，与10月峰值相比，大西洋盆地石油货运的运费已下降60%至70%。

摩根大通预测

摩根大通预计，由于供应过剩将持续存在，油价将走低。该行估计，2027年上半年布伦特原油价格将维持在每桶70美元区间的高位，下半年将降至60美元区间的高位，并在2028年降至该区间中部。

由于市场对人工智能前景产生疑虑，股市抛售也令油价承压。伊朗伊斯兰革命卫队表示，已向位于巴林的美国军事设施发射导弹和无人机。也门胡塞武装表示，已直接击中位于沙特阿拉伯的拉比格炼油厂，但截至周一上午，沙特当局尚未证实此事。

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