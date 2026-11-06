在爱沙尼亚，银行获得了暂时暂停可疑支付、联系警方以及与其他金融机构交换信息的权利。该国议会通过了相关法律，ERR News报道。

向新收款人转账

银行计划使用这项新权利，尤其是在客户向新收款人转入异常大额款项时。同时，金融机构不能干预所有交易。

爱沙尼亚银行协会反欺诈部门负责人桑德拉·霍尔马指出，一些客户可能会对支付延迟作出负面反应，因为他们通常确信有必要完成交易。她表示，在银行发现客户正在与诈骗者沟通的情况下，银行旨在保护人们。

去年，爱沙尼亚居民因诈骗者损失了近3000万欧元。只有百分之几的受害者能够追回资金。

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更多现金交易

与此同时，2026年爱沙尼亚的现金取款和现金使用显著增加。霍尔马指出，在银行网点遇到此类情况时，很难采取任何措施。她还谈到一些案例：人们将出售公寓解释为据称为了治疗而搬到俄罗斯。

10月，欧盟法院裁定，如果诈骗者未经受害者同意进行了转账，银行必须承担责任并向客户赔偿资金。同时，律师预计该裁决不会导致爱沙尼亚的赔偿支付增加。

Smart-ID和通话

律师克谢尼娅·克拉夫琴科解释说，当客户在电话通话后自行输入安全数据并将其交给诈骗者时，银行不会将此类支付视为未经授权。爱沙尼亚还曾考虑一种机制，在通话期间阻止输入Smart-ID PIN码，但出于优先保障用户便利性的考虑，放弃了这一想法。

Smart-ID创建者卡列夫·皮尔指出，这种限制可能会在正常支付期间中断WhatsApp或Messenger通话，例如一群朋友购买票务时。

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