韩国三家银行将向该国最大国防企业的较小供应商提供约8200亿韩元、即6.11亿美元的贷款。《韩国先驱报》报道称，这笔融资旨在帮助制造商采购原材料和设备，并在出口订单增长的背景下支付运营费用。

贷款的国家担保

KB国民银行、韩亚银行和友利银行与国有的韩国贸易保险公社、庆尚南道政府，以及韩国航空宇宙产业公司、现代Rotem和韩华航空航天签署了协议。该国有保险公司将为供应商可用于资助生产的贷款提供担保。

韩亚银行将为现代Rotem推荐的企业开放最高3020亿韩元的贷款额度。该银行将向韩国贸易保险公社注入185亿韩元，现代Rotem将另行注入30亿韩元。韩亚银行还将全额承担担保费用，并向借款人提供优惠的贷款和外汇兑换条件，以及更低的外汇交易手续费。

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银行项目的条件

友利银行将向韩华航空航天推荐的供应商提供最高3020亿韩元贷款。该银行的出资额将为121亿韩元，韩华航空航天将追加30亿韩元。友利将在三年内为新借款人支付0.7%的年度担保费；该银行估计，这项支持的成本约为64亿韩元。

KB国民银行为韩国航空宇宙产业公司供应商安排了约2200亿韩元的担保贷款，并将不论贷款金额，在三年内支付担保费。在昌原举行的签约仪式上，韩国航空宇宙产业公司供应商Distribution and Manufacturing for Aerospace以及现代Rotem供应商WooriHQ获得了这些项目下的首批担保。

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