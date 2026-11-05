CNBC：美国银行收紧小企业贷款要求

美国银行在第三季度收紧了对小企业及主要商业房地产类别的贷款标准。根据美联储10月发布的银行贷款业务调查，CNBC报道。

这项调查涵盖了61家美国银行和18家外国贷款机构在美国的分支机构。调查反映的是银行所报告的贷款标准、条件和贷款需求变化，而非实际发放贷款的规模。

小企业和房地产面临压力

与上一次调查相比，面向大型和中型公司的商业和工业贷款条件总体没有变化。与此同时，银行收紧了对小型企业的要求，包括对各类规模公司的风险贷款加点要求。

贷款机构将原因归结为经济条件不那么有利或更加不确定，以及某些行业的形势恶化。银行还收紧了对建筑和土地开发、非住宅房地产以及多户住宅建筑贷款的标准。在所有这些商业房地产领域，对贷款的需求均有所减弱。

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贷款机构对非银行金融公司也变得更加谨慎，其中包括私募股权基金以及商业贷款和抵押贷款中介机构。与此同时，这些借款人报告称对流动性的需求更大。

对家庭的决策更具选择性

抵押贷款标准总体上没有显著变化。银行略微放宽了大额抵押贷款的条件，但收紧了次级贷款的条件。在所有住房贷款类别中，受访者整体报告需求走弱。

银行也更频繁地批准信用状况最高和较高的借款人的信用卡申请，但较少批准信用质量较低客户的申请。美联储指出，次级借款人方面的趋势在很大程度上由小型银行推动。

CNBC还指出，10月5日，美国10年期国债收益率盘中升至5.349%的高点，为2002年4月以来的最高水平。

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