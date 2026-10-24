澳大利亚大律师马克·丹尼斯2018年至2020年担任慈善组织Sunrise Cambodia主席期间，曾向该组织一名前柬埔寨女员工发送色情信息，并请她帮助寻找一名年轻、讲英语的处女。ABC的调查披露了这一情况。

这名被媒体称为阿卡拉的女子表示，丹尼斯曾向她发送一个链接，链接中的视频显示他与一名柬埔寨男子发生性关系。在她拒绝观看其他录像后，他仍继续给她发信息和打电话。ABC报道称，其核实了通信记录的元数据：这些信息是从丹尼斯在其法律业务中使用的号码发出的。阿卡拉称，她没有向Sunrise或警方报告此事，并称这些信息令人作呕。

刑事案件与警方调查

今年1月，丹尼斯在悉尼机场被拘留，并被控持有和传播儿童性虐待材料。数周后，他被发现死于家中，未能进入庭审。

据ABC消息，澳大利亚和柬埔寨警方正继续开展代号为“Operation Queenstown”的联合跨境调查。调查涵盖丹尼斯的关系网络，包括他与Sunrise Cambodia的联系。该组织的一名代表表示，执法部门尚未确认任何现任或前Sunrise儿童是丹尼斯的受害者。

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儿童保护问题

Sunrise的前员工向ABC反映了该组织在儿童保护实践方面的历史性问题。他们尤其声称，丹尼斯可能曾不当对待一名女员工和少女，并进入儿童卧室。据ABC报道，这些指控未被报告给Sunrise。

ABC获得的文件还记载了一名16岁女孩的陈述，她称自己可能遭一名收容所司机强奸。根据文件，该司机此前因对儿童的色情化行为受到最终警告。Sunrise表示，媒体所询问的历史事件并不反映该组织当前的儿童保护程序、监督机制和更新后的政策。

Sunrise前运营经理罗布·马德森呼吁，对丹尼斯在该组织中的角色展开有柬埔寨专家参与的独立调查，并为可能的受害者提供支持。

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