西班牙巴塞罗那足球俱乐部开放了 Memorial FC Barcelona——一处设有2.6万个壁龛的纪念设施，俱乐部球迷可在此安放骨灰盒。该项目是诺坎普球场重建的一部分，《卫报》报道。

纪念设施位置的费用

安放骨灰盒10年的费用为2490欧元，安放50年的费用为6000欧元。此外，还规定每年支付70欧元的维护费。无期限位置的费用为1万欧元，纪念牌还需另付490欧元。

俱乐部主管机构事务的副主席玛丽亚·埃莱娜·福特在纪念设施发布会上表示，她的祖父希望葬在巴塞罗那队球场旁边，以便在去世后仍能听到进球的声音。她说，许多球队支持者都有这样的梦想。

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诺坎普的设计与重建

这座纪念设施由建筑师基克·蒙托亚设计，将由四个大型发光方形区域组成。纪念牌将安装在带有LED照明的玻璃墙上，骨灰盒则将存放在一幅描绘俱乐部125年历史关键时刻的壁画后方。

建设工程计划于明年年底开始。俱乐部表示，已有超过1000名球迷预订了位置。他们的缴费将用于支付这座建于1957年的球场的重建费用。

2023年，巴塞罗那启动了将诺坎普容量从99,354名观众扩大至10.5万名观众的项目。重建费用的初步估算为9亿欧元，但支出正接近20亿欧元。在诺坎普安装屋顶期间，俱乐部将在下一赛季的一部分时间使用可容纳55,926人的奥林匹克体育场。

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