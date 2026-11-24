波特兰开拓者队在美国费城进行的客场比赛中以128比111击败费城76人队。篮球运动员德尼·阿夫迪亚成为波特兰得分最高的球员，得到31分、3个篮板和7次助攻。据《耶路撒冷邮报》报道。

阿夫迪亚19次投篮命中12次，三分球9投5中。他在上半场得到25分，12次投篮命中9次，三分线外6投5中。此役获胜后，波特兰的战绩为11胜6负，而战绩为14胜4负的费城终结了五连胜。

中场休息后的转折

两队上半场以69比69战平。波特兰26次三分出手命中12次，而费城在篮下得分方面以32比16占优。不过，休息后客队加强了防守，第三节结束时以101比92领先，并最终以17分优势获胜。

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阿夫迪亚队友的贡献

多诺万·克林根为胜利贡献15分和18个篮板，达米安·利拉德和朱·霍勒迪各得18分。斯库特·亨德森得到17分，且全部来自下半场，另有3个篮板和3次助攻。在他出场的26分钟内，波特兰净胜对手28分，客队替补得到54分，而费城替补得到24分。

主队缺少因病缺阵的乔尔·恩比德。勒布朗·詹姆斯得到23分，泰里斯·马克西得到22分，伤愈复出的杰伦·布朗得到20分。波特兰下一场将在主场对阵圣安东尼奥马刺队，比赛属于NBA杯。

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