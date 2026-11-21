克利夫兰骑士队在NBA杯比赛中以128比119击败印第安纳步行者队，后卫詹姆斯·哈登得到51分。据天空体育报道，这是这名后卫职业生涯第26场得分突破50分的比赛。

NBA历史第三位

凭借这一成绩，哈登超越已故的科比·布莱恩特，在NBA历史50分比赛场次榜上升至第三位。对于正在征战个人联盟第18个赛季的这位老将而言，这是他自2025年11月22日代表洛杉矶快船队对阵夏洛特黄蜂队、砍下55分以来，首次得到50分以上。

哈登成为效力克利夫兰期间第六位至少得到50分的球员。这也是他在接近2月交易截止日前加盟球队后，代表骑士队得分最高的一场比赛：此前，他为该队的个人最高得分是上赛季对阵芝加哥时拿到的36分。

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第三节的决定性攻势

哈登26次投篮命中15球，其中三分球11投7中，14次罚球全部命中。他还贡献6个篮板和6次助攻。多诺万·米切尔得到20分，佩顿·沃森得到15分。

第三节开始时，克利夫兰以74比73领先，随后在不到四分钟内打出21比4的攻势。哈登在这段时间得到13分，4次投篮全部命中，其中包括两记三分球。骑士队的最大领先优势达到23分，为113比90，但印第安纳随后打出21比4的攻势，将分差缩小至两个回合。米切尔用一次命中投篮终结了这波攻势。

步行者队方面，伊维察·祖巴茨得到21分并抢下10个篮板，帕斯卡尔·西亚卡姆也得到21分。克利夫兰赢下最近四场比赛中的第三场，在NBA杯东部B组的战绩为2胜1负；印第安纳则遭遇三连败，战绩为1胜2负。

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