在克利夫兰，费城76人队在NBA杯小组赛中以95比119负于克利夫兰骑士队。据天空体育报道，勒布朗·詹姆斯在休赛期与费城球队签约，在对阵老东家的比赛中得到8分。

詹姆斯罕见的得分表现

对于这位来自俄亥俄州阿克伦的41岁球员而言，这是他在1630场NBA常规赛中仅第10次以个位数得分结束比赛。詹姆斯在场上出战31分钟，12次出手命中3球，4次三分球出手全部未中，并出现6次失误。

赛后，詹姆斯承认自己未能找到进攻节奏，并为大量失误承担责任。在上半场比赛中，部分骑士队球迷每当他接到球时都会向他发出嘘声。

在克利夫兰的效力历史

詹姆斯在职业生涯的两个阶段共为克利夫兰效力了11个赛季。2010年，他以自由球员身份离开球队并加盟迈阿密热火队，2014年回归，2018年加盟洛杉矶湖人队。效力骑士队期间，他于2016年赢得NBA总冠军。

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这一次，这位四届NBA总冠军得主没有获得致敬视频。上赛季他造访骑士队时，球馆播放了他在2007年东部决赛第五场对阵底特律活塞队时连续得到25分的片段。

这场失利是詹姆斯作为对手球队球员在克利夫兰遭遇的第二大败仗。他在客场对阵骑士队的战绩为9胜5负，最近三次造访均以失利告终。费城队将于3月1日再次在克利夫兰比赛。

在这场比赛之前，76人队拥有NBA最佳战绩，但失利后他们的战绩为8胜2负。主教练尼克·纳斯表示，球队打得迟缓，而克利夫兰非常强大，并强调需要在周日对阵芝加哥公牛队的比赛前恢复状态。

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