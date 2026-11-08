在开发商集团Bathla进入外部管理程序后，澳大利亚45个工地的建设已经停工。部分未完工住宅项目位于悉尼西部，包括马斯登公园、博克斯希尔、罗斯希尔和彭穆尔韦等地区。正如ABC News Australia报道，价值34亿美元的Bathla Group倒闭案涉及数百处房产。

博克斯希尔居民林娜·罗克在项目规划阶段购买了一套三层联排别墅。在她家对面，Bathla正在建造47套住宅，但工程于两个月前停止。她表示，自己原本希望工程能尽快完成，因为她想住在一个成熟的社区里。

建筑商对未完工项目持谨慎态度

昆士兰科技大学房地产经济学教授林达尔·布莱恩特指出，新承包商可能不愿为另一家公司完成的工程质量提供保证。她表示，如果部分房屋已经建成，就很难检查混凝土结构、供水管道或电力网络的状况。

一家接管了Bathla未完工项目的私募股权公司告诉ABC，该公司正在与建筑商谈判。潜在承包商表现谨慎。游说团体Urban Taskforce Australia负责人汤姆·福雷斯特表示，他认为大多数项目将会完工，除非发现重大缺陷，而修复这些缺陷的成本高于拥有开发许可的地块价值。

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对地区和市政当局的风险

布莱恩特警告称，项目长期延误或失败可能使新的住宅区多年处于未完工状态，导致地块荒废，并对房地产价值产生负面影响。罗克称，这种针对博克斯希尔的情景是居民的“可怕故事”。

布莱克敦和希尔斯郡市政当局可能最受停工影响：前者有8个Bathla项目停工，后者有4个。两个市政委员会都已在管理人案件中登记为债权人。它们可能不得不为本应由开发商缴纳费用的道路和污水设施支出资金，同时还会失去预期的地方收费收入。

一些债权人已经接管了相关项目。亚洲私募股权公司PAG已任命ParkView为彭穆尔韦一个300套公寓综合体的承包商。拥有博克斯希尔一块地块的Ray White Capital预计将在2027年4月前完成建设。Leda Group正在就完成马斯登公园一个240套公寓综合体进行谈判。

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