11月6日上午，联邦特工在佛罗里达州拘留了82岁的托马斯·马克尔，即萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔的父亲。嫌疑涉及疑似持有儿童性虐待影像，《明镜周刊》报道称，并援引包括美联社和《每日邮报》在内的多家媒体。

菲律宾的调查

10月，媒体援引马克尔儿子的说法报道称，他据称在菲律宾宿务省的旧居留下了大量此类材料。马克尔本人目前再次居住在美国，他否认了这些指控，并称其为谎言。

据该部长称，调查人员查获了约7,500张照片和一段视频，其中含有疑似未成年男孩和女孩遭受性虐待的影像。他还表示，影像中的儿童来自亚洲、拉丁美洲和欧洲。

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家人的反应

梅根·马克尔此前表示，她对针对父亲的指控感到深深震惊。她称，早在2018年，英国安全部门就已告知她有关他的令人担忧的指控。

梅根·马克尔的同父异母兄弟小托马斯·马克尔也进入了菲律宾调查人员的视线。菲律宾内政部长胡安尼托·维克托·雷穆拉援引证词表示，他可能与这些涉嫌违法行为有关。不过，他目前仅被视为调查关注对象，而非嫌疑人。

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