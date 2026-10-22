尼日利亚私立学校学生的家长表示，他们需为毕业典礼、教材、餐食、照片、服装、课外活动和聚会支付额外费用。Premium Times Nigeria报道称，这些支出提高了教育成本，尤其对有多个孩子的家庭而言。

阿布贾一名母亲向该媒体表示，Megaliy International School就她三个孩子的毕业典礼向她收取了近10万奈拉：幼儿园毕业2万奈拉、初中毕业2.5万奈拉、高中毕业5万奈拉。她说，在没有孩子毕业的年份，她仍需为每个孩子支付1万奈拉的年终活动费用。该校管理层拒绝接受记者采访。

难以拒绝缴纳的费用

来自拉各斯、卡杜纳、卡齐纳、阿布贾和贝努埃州的家长表示，学校将一些收费称为自愿缴纳。与此同时，未缴费家庭的孩子可能无法获得茶点，或不能参加庆祝活动。在卡齐纳，一名家长称，未支付3000奈拉不会影响其女儿获得证书，但会决定她是否能收到一包茶点。

在拉各斯，一名9岁女学生的母亲表示，学校收取了4.5万奈拉的毕业典礼费用，而为孩子准备演出又花费了她15.4万奈拉。另一名母亲称，在她孩子所在的学校，典礼和教材费用会在学年开始时计入账单，而毕业生还需另行支付节日服装和聚会费用。

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政府限制与教材

今年1月，尼日利亚联邦政府限制小学六年级学生以及JSS3和SSS3学生举行毕业典礼，后两者为中等教育的毕业班。该决定与教材重复使用政策一同宣布，该政策旨在让教学材料可在多个学年使用，并在兄弟姐妹之间传递。

奥贡州政府于6月禁止幼儿园、预备班及其他非毕业班举行毕业活动，并规定获准举行的活动不得给家长带来经济支出。贝努埃州于2025年8月禁止强制性毕业典礼，包括针对幼儿园、托儿所和基础班学生的典礼，同时禁止未经家长同意强制安排额外课程。

受访家长还抱怨，学校要求只能通过校方购买教材。一些学校管理人员解释称，这是为了使用统一的教学材料；而毕业相关费用则用于服装、茶点、纪念品、场地租赁和文化节目。

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