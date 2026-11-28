在德国汉堡，拜仁在一场德甲比赛中与当地球队汉堡0比0战平。约书亚·基米希在第44分钟被直接红牌罚下后，这支慕尼黑球队少一人作战。

基米希被罚下

基米希在一次无球状态下与亚历山大·罗辛-莱莱西特发生冲突后被罚下：这名拜仁球员拉扯了对手的头发。据Channel NewsAsia报道，汉堡在比赛中获得了更好的机会：马丁·阿德林射门偏出，塞巴斯蒂安·博尔瑙的射门则被客队门将约纳斯·乌尔比希扑出，后者因曼努埃尔·诺伊尔受伤而出场。

这是拜仁本赛季第五场平局，也是近四场比赛中的第三场平局。球队仍保持不败，但在踢完11场比赛后，比积分榜领头羊多特蒙德少1分；多特蒙德在10场比赛中拿到24分。多特蒙德原定于次日主场迎战勒沃库森。

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帕德博恩大胜

在另一场比赛中，帕德博恩以8比1大胜沙尔克。这是该俱乐部征战德甲历史上的最大胜利：此前该队从未在顶级联赛中以超过两球的优势取胜。斯特凡诺·马里诺上演帽子戏法，帕德博恩取得赛季第三场胜利并升至第九位。

科隆也凭借马里乌斯·比尔特的帽子戏法和赛义德·埃尔马拉的梅开二度，以5比0击败埃尔弗斯贝格。美因茨以2比1战胜柏林联合。

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