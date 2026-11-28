位于巴林麦纳麦的美国海军支援活动基地（Naval Support Activity，NSA）在遭受伊朗无人机和导弹袭击数月后，仍以大幅缩减的人员配置运作。《耶路撒冷邮报》援引《华盛顿邮报》报道称。

2月底、Epic Fury行动开始前，该基地有超过8000人。如今，人员数量仅为原始规模的一小部分。该基地设有美国中央司令部海军部队司令部和美国第五舰队司令部。

损失估计超过4亿美元

NSA在行动开始后不久遭到袭击。该报援引《华盛顿邮报》指出，战争期间有两名平民死亡，该基地本身遭受了美国军事设施中最严重的损坏之一。袭击还波及巴林的能源基础设施、住宅楼和数据中心。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据美国国会研究服务处的评估，该基地的损失成本可能超过4亿美元。美国军方官员承认，目前尚不清楚该设施何时以及是否能够恢复到原有的运作水平。

基地附近地区已变得空荡

据《华盛顿邮报》报道，袭击后基地附近地区在很大程度上已变得空荡。此前，美国军人及其家属居住在那里；这些街区设有儿童体育联赛、美国国防部学校、电影院、杂货店以及美国连锁餐厅门店。该校毕业生中包括巴林王室成员。

与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队称，近期袭击了巴林一处未具名的美国军事基地；伊朗法尔斯通讯社援引了这一声明。事件期间，巴林内政部呼吁公民和居民保持冷静，并前往最近的安全地点，但未提供有关威胁的其他细节。

关注我们在