新加坡10月核心通胀率同比放缓至1.5%，而9月为2%。据Channel NewsAsia报道，新加坡金融管理局和能源、贸易与工业部在一份联合声明中称，下降是由于服务、电力和燃气价格涨幅放缓。

核心指标不包括住房和私人交通支出。按月计算，10月核心价格未发生变化。以所有商品和服务类别的消费者价格指数衡量的整体通胀率，从9月的2.2%放缓至10月的1.9%。与9月相比，整体价格水平下降了0.3%。

各类别变化

电力和燃气价格涨幅放缓最为明显——从9月的8.7%降至10月的1%。原因是电力成本上涨放缓，尤其是由于10月受监管电价较低。

服务业通胀从1.7%降至1.1%，原因是机票、医疗保险和医疗服务的涨价幅度较小。私人交通价格涨幅从7.1%放缓至6.7%，因为汽车涨价速度放缓。食品通胀从2.4%降至2.3%，这得益于未加工食品价格涨幅放缓。

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与此同时，零售及其他商品类别的通胀从1.2%加快至1.6%：家具价格上涨，而家用电器价格下降速度放缓。住房领域的通胀维持在0.9%。

2027年预测

当局预计，短期内进口价格压力仍将较为明显，原因是能源商品价格波动且高于去年。由于生产投入成本上升以及不利于食品生产的天气，全球和区域食品价格也可能上涨。与此同时，根据相关部门的预测，随着临时供应中断影响逐步消退，进口通胀将在2027年期间缓解。

根据相关部门的预测，核心通胀可能在2027年第一季度加快，并从年中开始更明显地放缓。预计其2027年平均水平为1.5%至2.5%，整体通胀率也预计为1.5%至2.5%。

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