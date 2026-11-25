过去一年，台湾一个与中国有关联的网络制作了逾500条利用人工智能生成的虚假视频，内容涉及执政的民主进步党人士。在重要地方选举前，该网络的活动有所加强，BBC新闻报道，并援引BBC Verify的调查。

虚假信息的主要目标包括台湾总统赖清德和台北市长候选人普玛·沈。一段视频声称，赖清德据称持有美国绿卡，并会在与中国发生战争时离开台湾。台湾总统办公室称，这些说法完全不实。

针对候选人的深度伪造内容

传播最广的视频之一将普玛·沈的脸叠加到一名手持打火机、吐出烟雾的男子视频上。该视频附带声称这名政治人士据称吸毒的说法。沈对此予以否认，当地一家媒体已辟谣该视频。据当地媒体报道，这名候选人已对传播深度伪造内容的人采取法律行动。

许多视频由一个名为noxparable的账号传播，或带有相同的水印。自2025年5月以来，这些视频在不同社交平台上获得了数千万次观看。其中超过一半的观看量出现在过去四个月内，当时这场行动的活跃程度上升。

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中国来源的迹象

部分传播这些视频的账号将所在地标注为中国大陆或香港。一些片段被标注为由人工智能生成。分析人士还发现了语言方面的迹象，表明那些冒充台湾账号的资料可能由中国运营：帖文有时使用台湾不使用的简体中文。

据BBC Verify评估，部分被发现的账号可能与中国公司Borderless有关。该公司创建的网站将非政治内容与支持中国的信息结合在一起。台湾国家安全局此前指控该公司对该岛进行“认知战”。

本月早些时候，台湾中央选举委员会发布广告，呼吁民众警惕可能影响选举的人工智能深度伪造内容。台湾当局还向Meta报告了近2700个账号，称这些账号是中国信息行动的一部分。Meta表示已删除这些账号。

接受BBC Verify采访的专家认为，此类行动的目的可能并非支持某个特定政党，而是加剧两极分化，并削弱公民对台湾民主程序的信任。

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