在以色列，前部长、利库德集团议员本尼·贝京呼吁该政治力量的支持者在10月27日的选举中支持寻求取代由总理本雅明·内塔尼亚胡领导的现政府的政党。阿纳多卢通讯社援引其子阿维纳达夫·贝京在社交平台X上发布的一段视频讲话报道称。

呼吁利库德支持者

贝京直接向利库德成员和支持者发出呼吁，要求结束现政府的活动，并将其送入反对派。他呼吁选民为了子女和孙辈的未来，支持能够确保政府更迭的政治力量。

本尼·贝京此前曾在内塔尼亚胡领导的政府中任职，但后来离开该党，并成为总理的批评者。他政治生涯的大部分时间在利库德度过，担任过议员和部长。

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对总理的批评

贝京在讲话中称，内塔尼亚胡近来处于紧张状态，被恐慌和恐惧所笼罩。据他所说，总理警告以色列将面临经济荒芜，并在社交媒体上发布了一张由人工智能生成的特拉维夫上空核爆炸图像。

贝京还表示，五年前他曾在以色列议会讲坛上批评内塔尼亚胡，当时他问其堕落可能有多深。本尼·贝京的父亲梅纳赫姆·贝京是利库德的创始人之一，并于1977年至1983年担任以色列总理。

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