在美国印第安维尔斯举行的WTA年终总决赛转播期间，一名beIN Sports评论员谈及白俄罗斯网球选手阿丽娜·萨巴伦卡的外貌。该电视台转播运营总监弗洛朗·于佐公开谴责了这些言论，Interia Sport报道。

评论在直播中传出

事件发生在播放介绍赛事参赛选手的视频时。据该媒体称，这名评论员不知道自己的麦克风已打开，并用西班牙语说道：“Mirá, mirá... está horrible。”这句话的意思是：“看，看……她看起来很糟糕。”

Tiempo De Tenis账号在社交媒体上传播了含有该转播片段的视频。Interia Sport写道，这一言论引发了球迷和记者的不满。

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电视台的反应

于佐表示，他对WTA年终总决赛转播期间直播中出现的言论感到遗憾，并强烈谴责这些言论。他表示，这些评论不符合beIN Sports的价值观。他还强调，该电视台致力于尊重运动员以及所有参与其节目的人。

萨巴伦卡在WTA年终总决赛小组赛首战中以7:6(2)、7:5战胜捷克网球选手卡洛琳娜·穆霍娃。比赛持续了近两小时，穆霍娃在第一盘以5:4领先。

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