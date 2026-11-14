美国职业棒球大联盟多伦多蓝鸟队外野手安东尼·桑坦德就其在社交媒体上分享反穆斯林帖文一事道歉。该运动员表示，这些内容造成了伤害，也不符合他本人的信念，《独立报》报道。

运动员的声明

桑坦德在Instagram声明中表示，经过反思并与他信任的人交谈后，他意识到自己本应更加谨慎地对待所分享的内容，以及与其公开发声相关的责任。他表达了对穆斯林社区的尊重，并承诺不会分享宣扬仇恨的材料。

他分享了哪些帖文

11月4日，桑坦德分享的内容包括一段基督教传教士贬损穆斯林的视频。另一则内容声称，在阿卜杜勒·埃尔-赛义德当选密歇根州参议员后，美国将被所谓地实施伊斯兰教法。次日早晨，这名运动员删除了这些帖文。

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桑坦德的道歉发生在蓝鸟队总裁兼首席执行官马克·夏皮罗向穆斯林社区和球迷道歉的次日。夏皮罗是在与社区代表会面后作出道歉。俱乐部总经理罗斯·阿特金斯也要求该球员就此事公开回应。目前尚不清楚球队是否会采取纪律处分。

这名32岁的委内瑞拉人于2025年1月与多伦多蓝鸟队签下了一份为期五年、价值9250万美元的合同。他因伤缺席了整个2026赛季。

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