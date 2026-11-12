比利时国家队在伊兹密尔举行的欧足联国家联赛比赛中以2比1战胜土耳其。此次失利是土耳其队在该赛事中的五连败，也是塞尔根·亚尔钦担任球队主教练后的首场比赛，阿纳多卢通讯社报道。

居莱尔进球与比利时回应

主队在第20分钟首开纪录：皇家马德里中场阿尔达·居莱尔主罚远距离任意球，将球送入比利时球门上角。门将森内·拉芒未能阻止皮球入网。

比利时在七分钟后扳平比分。热雷米·多库沿左路推进并送出低平传球，凯文·德布劳内一脚出球破门。第30分钟，迭戈·莫雷拉射门被门将乌乌尔詹·恰克尔扑出后，马克西姆·德凯珀尔拿到皮球，夏尔·德凯特拉雷近距离破门。

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扳平比分的尝试

下半场，亚尔钦用哈坎·恰尔汗奥卢和德尼兹·居尔换下奥尔昆·克克曲和埃内斯·于纳尔。第59分钟，德凯特拉雷突破土耳其队防线后，恰克尔救险。

比赛末段，土耳其试图扳平比分，但拉芒在第82分钟扑出了德尼兹·居尔的射门。补时阶段，比利时门将用脚挡出恰尔汗奥卢在禁区内的一记强力射门。五场比赛过后，土耳其仍未取得积分，而比利时以9分升至A1组第二位。

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