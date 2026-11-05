在巴基斯坦奎达，俾路支省首席部长米尔·萨尔法拉兹·布格蒂与旁遮普省首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹同意加强合作，以提高俾路支省Safe City项目的效率，并使其符合现代安全要求。《黎明报》报道。

旁遮普省的技术支持

应布格蒂的请求，玛丽亚姆·纳瓦兹指示相关机构提供制度支持和协助，以加强俾路支省Safe City管理局。在拟议合作框架内，两省相关机构将完善安全监控系统、提供技术援助、提升员工技能并交流经验。

旁遮普省Safe City管理局总干事阿赫桑·尤纳斯表示，其机构将向俾路支省提供技术支持，包括培训人员、协助提升其能力，以及移交现代实践方法，以确保项目妥善运行。

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九座城市的项目

双方在由布格蒂主持的俾路支省Safe City管理局会议上审议了合作事宜。内政事务附加首席秘书穆罕默德·哈姆扎·沙夫卡特告知与会者，该省九座城市的Safe City项目建设工作正在进行。

布格蒂称，这类项目不仅是监控系统，更是保护公民生命和财产的现代安全基础设施的基础。他表示，现代监控系统应有助于追踪犯罪分子的活动、及时发现可疑活动，并改善执法机构的响应。

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