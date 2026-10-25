以色列国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔表示，以色列应占领加沙地带全部领土，并应鼓励当地居民前往法国或其他欧洲国家。他在接受《耶路撒冷邮报》采访时作出上述表示。

离开加沙的提议

本-格维尔支持美国总统唐纳德·特朗普的提议。特朗普于2025年2月主张将约200万加沙居民迁移，作为移民计划的一部分。据该报报道，这一提议随后陷入僵局。

这名以色列部长声称，巴勒斯坦人在欧洲可以获得更好的生活和就业条件。他列举的可能目的地包括法国、英国和伦敦。在法国发生抗议活动的背景下，本-格维尔还传播了由人工智能生成的视频，视频显示加沙居民被送往巴黎。

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关于战争与安全的声明

在回答有关不愿离开加沙的巴勒斯坦人的问题时，本-格维尔提及哈马斯于2023年10月7日发动的袭击。他还声称，许多巴勒斯坦人参与了针对以色列人和人质的犯罪。

这名部长表示，甚至在10月7日袭击发生之前，他就曾呼吁政府打击加沙并实施定点杀戮。据他称，总理本雅明·内塔尼亚胡应对当天发生的事件负责。

政党计划

本-格维尔领导的极右翼政党“犹太力量党”是内塔尼亚胡联合政府的一部分。根据《耶路撒冷邮报》援引的民调数据，该党在下一届议会选举中可能获得约八个席位。本-格维尔宣布，他将在下一届政府中要求担任国防部长。

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