本·怀特不会改变拒绝英格兰队征召的决定——BBC体育

伦敦阿森纳后卫本·怀特表示，他不会改变此前不接受英格兰队征召的决定。据BBC体育报道，这名球员还表示，人们并不了解他在2022年卡塔尔世界杯期间离开球队驻地的全部情况。

怀特在那届赛事期间因个人原因离开英格兰队驻地。此后，直到加雷斯·索斯盖特结束担任球队主教练，他一直不接受征召。

怀特未透露细节

这名球员解释说，他从未公开讲述全部经过，也不希望因透露细节而让任何人陷入困境。他称重返国家队令人难以置信，但也承认这段过程并不轻松。

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29岁的怀特表示，如果能够回到当时的情境，他也不会做出不同的选择。他说，当时自己更年轻，但即使现在也会做出同样的决定。这名后卫补充说，他对事情发生的方式并不满意，但认为是时候继续向前了。

重返国家队

3月，怀特自2022年以来首次代表英格兰出战，对阵乌拉圭的比赛以1:1结束。他上场后，部分球迷对他发出嘘声。他打进一球，但也在本方禁区内犯规，随后对手通过点球扳平比分。

怀特称温布利的那个夜晚令人感慨，但很美好。他入选了托马斯·图赫尔参加即将到来的欧洲国家联赛比赛的名单：11月12日，英格兰将在温布利对阵克罗地亚；三天后，他们将在马德里迎战现任世界冠军西班牙。怀特已为英格兰队出场六次。

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