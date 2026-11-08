孟加拉虎队在马德里以34:17击败猎鹰队——天空体育新闻

辛辛那提孟加拉虎队在西班牙马德里的圣地亚哥·伯纳乌球场举行的一场NFL比赛中，以34:17战胜亚特兰大猎鹰队。据天空体育新闻报道，胜方四分卫乔·伯罗29次传球完成24次，推进271码并送出3次达阵传球。他还亲自完成1次达阵。

辛辛那提占据优势

猎鹰队凭借迈克尔·佩尼克斯二世传给查理·沃纳的达阵传球率先得分。不过，孟加拉虎队很快夺回主动权：伯罗向贾马尔·蔡斯送出一记47码达阵传球，随后又自己从1码处持球达阵。

半场结束时，蔡斯已有8次接球、推进142码并取得1次达阵。最终，他在12次传球目标中完成10次接球，推进155码并取得1次达阵。蒂·希金斯接到伯罗的两次达阵传球，其中第二次得分接球将辛辛那提的领先优势扩大至31:17。

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亚特兰大的失误

亚特兰大方面，比詹·罗宾逊在19次冲球中推进100码并取得达阵。佩尼克斯二世全场取得162码传球推进、1次达阵和1次被抄截。比赛结束前4分钟，他传向罗宾逊的球被孟加拉虎队球员巴雷特·卡特抄截。

猎鹰队还领到12次罚旗，损失88码。球队踢球手尼克·福克未能命中一记38码任意球，而辛辛那提的埃文·麦克弗森命中43码任意球，确定了最终比分。这场胜利后，孟加拉虎队战绩为6胜2负，猎鹰队为3胜6负。

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