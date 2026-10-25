在2026–2027财年近四个月内，巴基斯坦汽油价格上涨26.11%，截至10月24日从每升299.50卢比升至377.71卢比。同期，高速柴油价格上涨26.39%，从每升311.47卢比升至393.66卢比，《快报论坛报》报道。

根据现有价格记录，自7月1日以来，汽油每升上涨78.21卢比，高速柴油每升上涨82.19卢比。燃料成本上涨增加了客运承运商、货运运营商和农产品供应商的支出。

运输和食品价格上涨

燃料成本上涨正在影响运输费率、家庭预算和供应链。根据巴基斯坦统计局每周敏感价格指数，7月2日至10月22日期间，51种必需品的价格指数上涨约5.81%。

在卡拉奇，鸡肉在一个月内每公斤上涨最高200卢比，达到700卢比。去骨牛肉售价为每公斤1400至1500卢比，食用油价格在一个月上涨40卢比后达到每升600卢比。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

液化石油气在过去一周内每公斤上涨最高150卢比。烤饼炉业主警告称，如果天然气价格不下降，他们可能将罗蒂饼的价格提高5至10卢比。

鸡肉价格超过官方标准

在拉合尔，官方规定的肉鸡肉价格为每公斤577卢比，但零售商以600卢比出售。该报指出，地区行政部门未能制止价格虚高。

在拉瓦尔品第和伊斯兰堡，公开市场上的活鸡价格为每公斤450卢比，鸡肉为700卢比，去骨鸡肉为1000卢比。一打肉鸡鸡蛋售价265卢比，当地鸡蛋售价600卢比。

关注我们在