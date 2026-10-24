台湾海巡署表示，中国正结合使用海上民兵船只、海警船和科研船，以扩大在台湾岛周边及西太平洋地区开展行动的准备工作。据《台北时报》援引台湾有关部门的消息报道。

东部海岸附近的船只

海巡署表示，8月16日，据信可能与中国海上民兵有关联的渔船Minfudingyu 07902，与一艘中国海警船和一艘科研船在台湾太平洋沿岸附近活动。该船在仍位于台湾限制水域之外的情况下，接近至距该水域约2.7海里，即5公里处。

台湾海巡署派出巡逻船驱离该船。由于该部门评估认为其具有中国海上民兵活动的迹象，Minfudingyu 07902被列入优先监控名单。

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三方水域的活动

该部门还表示，自6月以来，中国加大了在台湾、日本和菲律宾专属经济区交汇水域的活动。这发生在东京和马尼拉宣布就各自专属经济区内海上边界划界进行谈判之后。此类区域从海岸向外延伸200海里，并赋予沿海国家利用、保护和管理自然资源的权利。

台湾海巡署将此类行动称为灰色地带行动，中国在其中利用执法、科研和民事掩护，而不升级为公开冲突。台湾官员认为，北京正在演练可能的海上封锁，并动用军事、准军事和民事资源。

中国此前表示，台湾东部海岸附近的行动是合法的，因为其认为这些水域属于中国。台湾政府拒绝这一立场。台湾有关部门表示，自20世纪50年代以来，中国海上民兵一直使用配备受训船员并获得国家支持的渔船。

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