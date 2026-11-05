在加拿大蒙特利尔峰会后，柏林再次反对欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩将加拿大称为欧盟准成员的提议。这场争议加深了德国总理弗里德里希·默茨政府与欧盟委员会在欧盟未来架构问题上的分歧，Politico Europe报道。

据该媒体称，德国在周三举行的欧盟成员国大使会议上确认了反对意见。与此同时，一名熟悉冯德莱恩立场的消息人士表示，她无意放弃这一称谓。

围绕措辞的争议

在蒙特利尔峰会后，紧张局势加剧。当时，欧盟委员会主席在谈及加拿大时使用了“准成员”这一表述。这发生在德国倡议将相关措辞从欧盟27个首都同意的联合声明中删除数小时之后。

此前，默茨曾提议给予乌克兰准成员地位，作为迈向正式加入欧盟道路上的过渡阶段。这一想法遭到拒绝，其中包括在基辅。德国官员认为，将这一术语用于加拿大与总理的倡议相矛盾。

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对该地位的不同看法

两名欧盟外交官表示，冯德莱恩适用于加拿大的准成员资格定义，并未规定可向乌克兰授予这一地位。这并非加入欧盟的过渡步骤，而是为未来无法成为该集团正式成员的国家设立的一种形式。冯德莱恩在蒙特利尔的演讲中承认，加拿大无法被完全接纳为欧盟成员。

欧盟委员会首席发言人保拉·皮尼奥指出，布鲁塞尔正专注于推进上周峰会达成的协议，而德国和欧盟委员会在与加拿大关系上的目标总体一致。一名德国外交官也表示，各方寻求建立一种独特的伙伴关系，这是欧盟与其他任何欧盟以外国家都没有的关系。

Politico Europe指出，这场争议反映了柏林与布鲁塞尔之间更广泛的分歧。德国曾表示，若不削减数千亿欧元开支，就不会批准欧盟委员会提出的约2万亿欧元的下一份欧盟长期预算。德国也未支持冯德莱恩关于设立欧洲安全理事会的提议，政府则倾向于与法国和英国建立单独机制，以讨论涉及乌克兰的敏感问题。

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