哥伦比亚自行车手埃甘·伯纳尔与英国车队 Netcompany INEOS 签订了新合同。车队未透露该协议的期限，Channel NewsAsia报道。

重返比赛

29岁的伯纳尔今年暂停参赛很长一段时间，引发了外界对其自行车生涯未来的猜测。他在周二的一份声明中表示，在暂停以恢复后，他将以清醒的头脑回归，并期待与车队一起备战下个赛季。

这位自行车手表示，自2018年以来，Netcompany INEOS 一直是他的家，在他职业生涯最辉煌和最艰难的时刻都支持着他。伯纳尔还指出，他了解自己的能力，仍相信自己能为车队作出很多贡献。

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冠军头衔与事故后果

伯纳尔于2019年赢得环法自行车赛冠军，并于2021年赢得环意自行车赛冠军。2022年，他骑着计时赛自行车时，以约65公里/小时的速度撞上了一辆静止的公交车。

这位自行车手的椎骨、右股骨和右膝盖骨骨折，同时还遭受肺穿孔。伯纳尔曾表示，事故后有人告诉他，他有95%的可能性会成为截瘫患者。

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