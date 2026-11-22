在土耳其，贝西克塔斯在土耳其超级联赛第12轮客场以4:2击败科尼亚体育队。在主队下半场扳平比分后，客队在比赛末段攻入两球，阿纳多卢通讯社报道。

弗拉霍维奇梅开二度

贝西克塔斯在第10分钟首开纪录：在威尔弗雷德·恩迪迪传球后禁区内的拼抢中，弗拉霍维奇抓住皮球完成破门。第34分钟，恩迪迪将球挑传至禁区，弗拉霍维奇停球后第二次攻破主队球门。

科尼亚体育队在第42分钟缩小差距。多姆佩接到德尼兹·蒂吕奇的传球后，从禁区外精准射门。下半场，主队扳平比分：第62分钟，埃尼斯·德斯坦头球接应蒂吕奇从右路送出的传中。

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比赛末段的进球

贝西克塔斯在第79分钟打入制胜球。波库传球给特罗萨尔，后者在禁区外劲射，将比分改写为3:2。第85分钟，穆斯塔法·穆罕默德远射考验了客队门将努贝尔，但科尼亚体育队未能扳平比分。

伤停补时第3分钟，穆里略从右路送出传球，切尔尼在禁区内接球后低射打入贝西克塔斯的第四球。

在当天的其他比赛中，埃尔祖鲁姆体育队以0:1不敌戈兹特佩队，卡瑟姆帕夏以2:1击败阿兰亚体育队，特拉布宗体育以1:0战胜埃于普体育队。

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