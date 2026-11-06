新加坡医疗科技公司BetaLife于7月在中国厦门开设了一家研发与生产实验室，正准备开展面向糖尿病患者的干细胞疗法首次人体临床试验。该公司正在进行测试并招募患者，Channel NewsAsia报道。

BetaLife正在开发可替代因糖尿病受损细胞的干细胞疗法。该公司与厦门大学附属第一医院合作。

中国市场

根据国际糖尿病联盟2024年的估算，中国约有1.48亿名患糖尿病的成年人，约占全球成年糖尿病患者人数的四分之一。BetaLife联合创始人兼董事Novanne Seah称，中国是该公司亚洲及全球发展战略的重要组成部分。

她表示，中国将医院和制造能力与不断发展的细胞治疗生态系统结合起来。BetaLife估计，在中国开展一项小规模的首次细胞疗法人体研究，潜在成本可能比在新加坡开展类似项目低20%至50%。监管程序和试验场地的准备时间也可能缩短数周或数月，具体取决于医院和研究设计。

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在中国开发疗法

另一家新加坡初创企业Lion TCR由新加坡科技研究局孵化，正在广州开发一种用于治疗与乙型肝炎相关肝癌的细胞疗法。该方法涉及对人体免疫细胞进行重新编程，使其识别并攻击肿瘤。

Lion TCR已在中新广州知识城建立生产设施，并与当地医院共同在中国开展临床试验。该公司首席执行官Peng Xiaoming表示，得益于研究、临床基础和生产的结合，研发周期得以缩短约一半。

与此同时，新加坡生物医学公司必须考虑中国医疗市场复杂的监管环境。5月，国务院第818号令在中国生效，该命令规定了将新型生物医学技术引入临床实践的程序，并为符合条件的治疗方法提供了替代路径。Enterprise Singapore帮助来自新加坡的企业了解规则变化，并在中国建立合作伙伴关系。

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