瑞典失业率降至6.3%——The Local Sweden

截至10月底，瑞典登记失业人数略低于33.9万人，占劳动力的6.3%。这是该国自2023年以来的最低失业率。一年前，该指标为6.8%，The Local Sweden援引瑞典公共就业服务局的数据报道。

劳动力市场对经济复苏作出反应

就业服务局预测部门代理负责人埃米尔·佩尔松将失业率下降与经济走强联系起来。他表示，企业更积极地招聘员工，登记失业的人数减少，找到工作的人数增加。

男性和女性、在瑞典出生者以及在国外出生者的情况均有所改善。在国外出生的居民中，失业率从14.5%降至13%。在瑞典出生的人群中，失业率从4.2%降至4.1%。

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长期失业率正在上升

与此同时，失业超过两年的人群中的失业率正在上升。佩尔松指出，长期脱离劳动力市场的人更难找到工作，因为他们的经验和推荐信会失去时效性。这一群体中，没有完成中等教育的人也明显更多。

与上一年10月相比，瑞典所有省的失业率均有所下降，但地区差异依然显著。斯科讷省的失业率最高，为8.2%；北博滕省最低，为3.4%。佩尔松建议求职者考虑这些差异，并关注失业率较低地区的职位空缺。

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