爱沙尼亚第三季度失业率升至7.9%——ERR News

爱沙尼亚第三季度失业率升至7.9%，而就业人数有所下降。据ERR News报道，援引爱沙尼亚统计局的数据，15至24岁青年及65岁以上人群的就业人数降幅最大。

就业率为67.7%，劳动力参与率为73.5%。与上一季度相比，这三项指标均有所恶化。该国就业人数为683,100人，较一年前减少22,000人，较第二季度减少8,500人。就业率同比下降2个百分点，环比下降0.9个百分点。

就业人数减少

爱沙尼亚统计局首席分析师特娅·瓦西列娃指出，在第二季度下降后，失业率再次上升。与此同时，在上一季度小幅增长后，就业人数有所减少。

农业、林业和渔业以及服务业的就业人数减少。工业和建筑业的就业情况保持相对稳定。塔林、哈尔尤县和爱沙尼亚中部的就业人数没有明显变化，而爱沙尼亚西部、南部和东北部的就业人数有所减少。

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希望获得更多工作时间的兼职就业人员占比也有所上升。瓦西列娃认为，这是劳动力供给超过当前需求的迹象。

青年失业

根据劳动力调查，第三季度失业人数为58,700人，较一年前增加4,500人，较上一季度增加9,700人。该数字与爱沙尼亚失业保险基金统计的登记失业人数不同，因为计算方法存在差异。

15至24岁人群的失业率达到23.7%：环比上升1.3个百分点，同比上升3.6个百分点。青年在劳动力中的占比为44.5%，但这一增长主要源于失业人数增加，而非就业人数增加。就业青年人数为49,800人，较一年前减少5,400人。

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