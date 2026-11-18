土耳其2026年第三季度失业率上升0.1个百分点，至8.1%。与上一季度相比，失业人数增加4.6万人，达到287万人。据阿纳多卢通讯社援引家庭劳动力调查数据报道。

就业和劳动力规模下降

就业人数季度环比减少6.2万人，降至3243.4万人。就业率下降0.3个百分点，至48.3%。男性就业率为65.7%，女性为31.4%。

劳动力人数减少1.7万人，降至3530.4万人；劳动参与率下降0.2个百分点，至52.6%。男性劳动参与率为70.5%，女性为35.1%。

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青年及各行业指标

经季节调整后，15至24岁人群的失业率上升0.1个百分点，至14.1%。年轻男性失业率为10.4%，年轻女性为21.3%。

农业就业人数减少5.8万人，工业减少13.3万人。与此同时，建筑业新增9000个就业岗位，服务业新增12万个就业岗位。服务业占全部就业人数的60.3%，工业占19.3%，农业占13.6%，建筑业占6.8%。

平均实际每周工作时间保持不变，为42.3小时。劳动力未充分利用率涵盖失业人员、时间相关就业不足人员和潜在劳动力，该指标上升1个百分点，至30.9%。

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