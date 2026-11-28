意大利Aprilia车手马尔科·贝泽基在西班牙瓦伦西亚大奖赛周六举行的MotoGP冲刺赛中获胜。他从起跑到终点一直领跑，而现任世界冠军马克·马尔克斯因其杜卡迪摩托车在起跑前起火以及受到双重处罚而未能获得积分。

据Channel NewsAsia报道，起跑灯长时间没有熄灭，导致多名车手示意需要取消起跑。马尔克斯不得不从冒烟的摩托车上跳下，随后将车向前推并留在起跑直道上，当时摩托车已经起火。

起跑前发生火灾

这名西班牙车手返回维修区，换乘备用摩托车。赛事干事允许他从原本的发车格起跑，但因其在比赛开始前离开发车格，对他处以双重长圈处罚。这一决定引发了里卡多·托尔莫赛道观众的嘘声和不满喊声。

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冲刺赛结果

由于延误，比赛距离从13圈缩短至12圈。重新起跑后，贝泽基在第一个弯道取得领先。他的队友豪尔赫·马丁从第五位起跑后升至第二位，马尔克斯则降至第三位。

到第四圈时，贝泽基已领先对手超过两秒。马丁和马尔克斯为第二名展开争夺，但第一次处罚使马尔克斯跌至第八位，第二次则使他降至第14位。最终，他以第13名冲过终点线。冲刺赛只有前九名车手可以获得积分。

马丁获得第二名，KTM Tech3车队的埃内亚·巴斯蒂亚尼尼排名第三。这只是KTM Tech3车队本赛季第二次登上冲刺赛领奖台。

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